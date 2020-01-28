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❌ Минское «Динамо» третий год подряд не попадает в плей-офф  

28.01.2020 21:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» сегодня проиграло СКА (0:5) в регулярном чемпионате КХЛ и утратило все шансы на попадание в плей-офф Кубка Гагарина.  

«Зубры» третий год подряд оказываются вне плей-офф.

В рамках регулярного чемпионата «Динамо» осталось провести 10 матчей. Из них – четыре домашние встречи.

Последняя игра сезона – домашняя с московским «Динамо» 27 февраля.

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Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» сегодня проиграло СКА (0:5) в регулярном чемпионате КХЛ и утратило все шансы на попадание в плей-офф Кубка Гагарина.
 
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