❌ Минское «Динамо» третий год подряд не попадает в плей-офф  

Источник материала: Tribuna.com

Минское сегодня проиграло СКА (0:5) в регулярном чемпионате и утратило все шансы на попадание в плей-офф Кубка Гагарина.

«Зубры» третий год подряд оказываются вне плей-офф.

В рамках регулярного чемпионата «Динамо» осталось провести 10 матчей. Из них – четыре домашние встречи.

Последняя игра сезона – домашняя с московским «Динамо» 27 февраля.

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