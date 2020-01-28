Владимир Коноплев: «Загадывать не будем на будущее, но у нас с Шевцовым об его уходе из сборной речи не шло»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев рассказал о том, что на данный момент речи не идет об уходе с поста главного тренера сборной Беларуси.

«Загадывать не будем на будущее, но у нас с Шевцовым об его уходе из сборной речи не шло. Мы договорились, что он сейчас немножко отдохнет после этого напряженного чемпионата, а потом сверстаем планы на ближайшее будущее и будем работать», – сказал Шевцов в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5» .

Напомним, сборная Беларуси заняла 10-е место на чемпионате Европы и не отобралась на Олимпиаду.

60-летний Шевцов работает со сборной Беларуси с 2009 года.