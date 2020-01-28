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Владимир Коноплев: «Загадывать не будем на будущее, но у нас с Шевцовым об его уходе из сборной речи не шло»
28.01.2020 22:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев рассказал о том, что на данный момент речи не идет об уходе
«Загадывать не будем на будущее, но у нас с Шевцовым об его уходе из сборной речи не шло. Мы договорились, что он сейчас немножко отдохнет после этого напряженного чемпионата, а потом сверстаем планы на ближайшее будущее и будем работать», – сказал Шевцов в эфире программы «Спорт кадр» на
Напомним, сборная Беларуси заняла 10-е место на чемпионате Европы и не отобралась на Олимпиаду.
60-летний Шевцов работает со сборной Беларуси с 2009 года.
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Владимир Коноплев: «Загадывать не будем на будущее, но у нас с Шевцовым об его уходе из сборной речи не шло»
Председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев рассказал о том, что на данный момент речи не идет об уходе Юрия Шевцова с поста главного тренера...
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