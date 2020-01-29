«МЮ» объявил о трансфере Бруну Фернандеша

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш продолжит карьеру в .

Английский клуб подтвердил договоренность о трансфере 25-летнего хавбека.

Португальцу осталось пройти медосмотр, который запланирован на четверг, и заключить контракт с «МЮ».

Ранее стало известно, что Фернандеш подпишет соглашение сроком до 2025 года с зарплатой 6 млн евро в год плюс бонусы.

За футболиста «Юнайтед» заплатит 55 миллионов евро, еще 25 предусмотрены в качестве бонусов.

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