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«МЮ» объявил о трансфере Бруну Фернандеша
29.01.2020 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш продолжит карьеру в
Английский клуб подтвердил договоренность о трансфере 25-летнего хавбека.
Португальцу осталось пройти медосмотр, который
Ранее стало известно, что Фернандеш подпишет соглашение сроком до 2025 года с зарплатой 6 млн евро в год плюс бонусы.
За футболиста «Юнайтед»
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Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».
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