ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кубок английской лиги. 1/2 финала. «Ман Сити» против «МЮ»

29.01.2020 20:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В ответных матчах 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде играет с «Манчестер Сити».

Кубок английской лиги

1/2 финала

Ответные матчи

Астон Вилла – Лестер 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
28 января, 22.45, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12 Таргетт, 1:1 – 72 Ихеаначо, 2:1 – 90 Трезеге.
Астон ВиллаНюланд, Таргетт, Конса, Мингз, Гильбер (Аль-Мухаммади, 84), Грилиш, Дуглас Луис, Эль-Гази (Трезеге, 77), Накамба, Хоз, Саматта (Дэвис, 67).
ЛестерШмейхель, Сеюнджю, Эванс, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Тилеманс, Барнс (Грэй, 86), Мэддисон, Ндиди, Перес (Варди, 56), Ихеаначо.
Предупреждения:
Конса (57), Дуглас Луис (60), Сеюнджю (76).

Первый матч – 1:1.

 

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
29 января, 22.45, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

Первый матч – 3:1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика Кубка лиги

Календарь Кубка лиги

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ответных матчах 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде играет с «Манчестер Сити».
 
Новости дня
Новости спорта
 
«МЮ» объявил о трансфере Бруну Фернандеша
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика