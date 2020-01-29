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Кубок английской лиги. 1/2 финала. «Ман Сити» против «МЮ»
29.01.2020 20:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В ответных матчах 1/2 финала Кубка английской лиги
1/2 финала
Ответные матчи
Первый матч – 1:1.
Первый матч – 3:1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В ответных матчах 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде играет с «Манчестер Сити».
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