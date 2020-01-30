«Ливерпуль» не проигрывает 41 матч в чемпионате Англии. До рекорда «Арсенала» – 8 игр

Источник материала: Tribuna.com

обыграл «Вест Хэм» (2:0) в перенесенном матче 18-го тура АПЛ.

Команда тренера продлила беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 41 игры.

По этому показателю «Ливерпуль» уже обошел «Челси», чья серия без поражений в 2004-2005 годах составила 40 игр.

По длительности беспроигрышной серии в чемпионате Англии мерсисайдцев опережают только «Ноттингем Форест» (42 игры в промежутке с 1977 по 1978 год) и , не проигравший 49 матчей в 2003-2004 годах.

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