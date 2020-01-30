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Юрген Клопп: «Не чувствуем себя так, словно «Ливерпуль» уже чемпион. Клянусь»
30.01.2020 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– Я доволен лишь тремя очками. Мы многие вещи могли сделать лучше. Могли лучше пасовать и защищаться. Да кого это заботит?
Парни невероятно играют на протяжении всего сезона. Сегодня было обычное выступление.
– Фанаты «
– Они могут петь о чем угодно. Такие песни не значат, что мы это уже сделали. Мы не чувствуем себя так, словно уже стали чемпионами. Я клянусь вам.
Сегодня мы многое могли сделать лучше, но только одна команда заслуживала победы.
Хотя мы на 100% не чувствовали игрового ритма. Очень трудно играть с настолько ориентированными на защиту командами.
– Догонит ли вас кто-то?
– Понятия не имею. Наша первая цель – набрать максимум очков. В этом сезоне еще много игр.
Да, у нас 70 очков, невероятная цифра, но много всего может произойти. Мы делаем глубокий вдох, а затем в субботу играем с «Саутгемптоном», – сказал Клопп.
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги перенесенного матча 18-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:0).
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