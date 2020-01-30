Киринеко из-за проблем со здоровьем завершил карьеру

Источник материала: Tribuna.com

Известный белорусский велогонщик в возрасте 38 лет объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем.

«Это грустный день, но я вынужден прислушаться к советам врачей команды. У меня была прекрасная карьера, я наслаждался каждым ее моментом. Это было невероятное путешествие. Благодарен всем, кто меня поддерживал», – сказал Кириенко.

Василий Кириенко является многократным участником д’Италия». Трижды становился победителем этапов веломногодневки. В 2015-м году выиграл чемпионат мира по шоссейным велогонкам. Четырехкратный чемпион Беларуси, выигрывал Европейские игры-2015.

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