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Киринеко из-за проблем со здоровьем завершил карьеру
30.01.2020 19:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный белорусский велогонщик
«Это грустный день, но я вынужден прислушаться к советам врачей команды. У меня была прекрасная карьера, я наслаждался каждым ее моментом. Это было невероятное путешествие. Благодарен всем, кто меня поддерживал», – сказал Кириенко.
Василий Кириенко является многократным участником
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Известный белорусский велогонщик Василий Кириенко в возрасте 38 лет объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем.
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