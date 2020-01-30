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Бруну Фернандеш подписал с «МЮ» контракт на 5,5 лет
30.01.2020 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Спортинга»
Английский клуб объявил о трансфере игрока. 25-летний хавбек подписал контракт на 5 с половиной лет с опцией продления еще на год.
Ранее стало известно, что зарплата игрока составит 6 млн евро в год плюс бонусы. За футболиста «Юнайтед» заплатит 55 миллионов евро, еще 25 предусмотрены в качестве бонусов.
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Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».
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