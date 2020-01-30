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Бруну Фернандеш подписал с «МЮ» контракт на 5,5 лет

30.01.2020 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб объявил о трансфере игрока. 25-летний хавбек подписал контракт на 5 с половиной лет с опцией продления еще на год.

Ранее стало известно, что зарплата игрока составит 6 млн евро в год плюс бонусы. За футболиста «Юнайтед» заплатит 55 миллионов евро, еще 25 предусмотрены в качестве бонусов.

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Бруну Фернандеш наконец-то в «МЮ». За него платят 80 млн с учетом бонусов, а зарплата будет меньше, чем у Джонса и Лингарда

 
 
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Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».
 
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