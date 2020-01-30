|
Крэйг Вудкрофт: «Мы боролись до самого конца. В овертайме мы допустили три грубые ошибки, которые соперники не прощают»
30.01.2020 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского
– Поздравляю Андрея и его команду с победой. Это была упорная игра в исполнении обеих команд. Думаю, мы дали себе шанс на победу в этом матче благодаря хорошей игре на протяжении всех 60 минут. Для такой молодой команды, как наша, мы показали хорошее сопротивление и проявили характер, не опустив руки после того, как стали уступать в счете. Мы смогли не только отыграться в счете, но и выйти вперед по ходу матча.
Нам еще предстоит работать над тем, как нам необходимо играть, когда мы ведем в счете. Опытные белорусские игроки сегодня хорошо справились с ролью лидеров. Они вели молодых парней за собой, за что им стоит сказать спасибо. Мы боролись до самого конца. В овертайме мы допустили три грубые ошибки, которые соперники не прощают. У меня уже был шанс пересмотреть этот момент, и, действительно, ошибки, которые мы допустили, были непростительными. Но, в конце концов, мы сыграли хороший выездной матч. Надеюсь, нам удастся сохранить этот боевой настрой на матч в Новосибирске, – сказал Вудкрофт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крэйг Вудкрофт: «Мы боролись до самого конца. В овертайме мы допустили три грубые ошибки, которые соперники не прощают»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итог матча с «Автомобилистом» (5:6 OT).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)