 Крэйг Вудкрофт: «Мы боролись до самого конца. В овертайме мы допустили три грубые ошибки, которые соперники не прощают»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского Крэйг Вудкрофт прокомментировал итог матча с «Автомобилистом» (5:6 OT).

– Поздравляю Андрея и его команду с победой. Это была упорная игра в исполнении обеих команд. Думаю, мы дали себе шанс на победу в этом матче благодаря хорошей игре на протяжении всех 60 минут. Для такой молодой команды, как наша, мы показали хорошее сопротивление и проявили характер, не опустив руки после того, как стали уступать в счете. Мы смогли не только отыграться в счете, но и выйти вперед по ходу матча.

Нам еще предстоит работать над тем, как нам необходимо играть, когда мы ведем в счете. Опытные белорусские игроки сегодня хорошо справились с ролью лидеров. Они вели молодых парней за собой, за что им стоит сказать спасибо. Мы боролись до самого конца. В овертайме мы допустили три грубые ошибки, которые соперники не прощают. У меня уже был шанс пересмотреть этот момент, и, действительно, ошибки, которые мы допустили, были непростительными. Но, в конце концов, мы сыграли хороший выездной матч. Надеюсь, нам удастся сохранить этот боевой настрой на матч в Новосибирске, – сказал Вудкрофт.

Павловичу пасанул соперник, Плэтт забил, стоя на коленях – «Динамо» проиграло в курьезной «перестрелке»