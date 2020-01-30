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Королькевич о задачах сборной Беларуси на ЧМ: «Руководство ставит задачу взять медали. Биатлонное руководство? Выше»
30.01.2020 20:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер сборной Беларуси Владимир Королькевич рассказал о действиях ВАДА в отношении российской команды, а также рассказал о задачах на ЧМ.
– Вас не удивляет, что ВАДА карает российских спортсменов и тренеров, но никак не наказывает иностранцев, работавших в те времена с нашими командами? Вильфрид Шнайдер, Вольфганг Пихлер, Изабель Кнауте, Рето Бургермайстер, Маурицио Маркетто… Да много кто. Вы, скажем, работаете с белорусами. Получается, казнят не за вовлеченность, а за национальность.
– Ответ в вопросе. Есть предвзятость, да. Пихлер написал письмо, пригрозил судом и поехал со шведами в Пхенчхан. Каковы тогда критерии? Наказывайте всех, а не разделяйте по паспортам, так будет больше веры.
– Вам ведь тоже пришлось писать оправдательные письма при трудоустройстве в сборную Беларуси?
– Было дело. Поверили.
– Какие надежды у вас, как тренера белорусской команды, связаны с чемпионатом мира?
– Руководство ставит задачу выиграть медаль.
– Руководство биатлонной федерации?
– Выше. У нас после Даши Домрачевой планка тоже поднята высоко, – сказал Королькевич.
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Королькевич о задачах сборной Беларуси на ЧМ: «Руководство ставит задачу взять медали. Биатлонное руководство? Выше»
Тренер сборной Беларуси Владимир Королькевич рассказал о действиях ВАДА в отношении российской команды, а также рассказал о задачах на ЧМ.
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