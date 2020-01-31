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Брестское «Динамо» продало более 1500 абонементов на новый сезон
31.01.2020 15:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На матчи
До окончания общей продажи абонементов осталось 4 недели.
Напомним, что команда проводит свои матчи на
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На матчи «Динамо» Брест в новом сезоне продано уже более полутора тысяч абонементов, сообщает пресс-служба клуба.
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