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Брестское «Динамо» продало более 1500 абонементов на новый сезон

31.01.2020 15:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

На матчи «Динамо» Брест в новом сезоне продано уже более полутора тысяч абонементов, сообщает пресс-служба клуба.

До окончания общей продажи абонементов осталось 4 недели.

Напомним, что команда проводит свои матчи на ОСК «Брестский», вместимость которого составляет 10169 зрителей.

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Теги: Брест
 
 
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На матчи «Динамо» Брест в новом сезоне продано уже более полутора тысяч абонементов, сообщает пресс-служба клуба.
 
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