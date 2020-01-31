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Начальник «Динамо» Молодечно: «На сегодняшний день клуб никому ничего не должен. Даже выплатили премиальные»
31.01.2020 14:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Начальник
– Команда работает в штатном режиме?
– Конечно. Следствие никак не касается нашей работы и выступления в лиге.
– Раньше было много информации, что в «Динамо-Молодечно» имеются задержки по зарплатам. Как сейчас обстоят дела?
– Все долги, которые были, закрыли еще в прошлом году. Даже выплатили премиальные. На сегодняшний день клуб никому ничего не должен, – сказал Мельник.
Напомним, ранее главный тренер «Динамо» Молодечно Дмитрий Кравченко
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Начальник «Динамо» Молодечно: «На сегодняшний день клуб никому ничего не должен. Даже выплатили премиальные»
Начальник «Динамо» Молодечно Дмитрий Мельник сообщил, что никаких задержек по зарплате в команде нет.
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