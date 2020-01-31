Начальник «Динамо» Молодечно: «На сегодняшний день клуб никому ничего не должен. Даже выплатили премиальные»

Источник материала: Tribuna.com

Начальник «Динамо» Молодечно Дмитрий Мельник сообщил, что никаких задержек по зарплате в команде нет.

– Команда работает в штатном режиме?

– Конечно. Следствие никак не касается нашей работы и выступления в лиге.

– Раньше было много информации, что в «Динамо-Молодечно» имеются задержки по зарплатам. Как сейчас обстоят дела?

– Все долги, которые были, закрыли еще в прошлом году. Даже выплатили премиальные. На сегодняшний день клуб никому ничего не должен, – сказал Мельник.

Напомним, ранее главный тренер «Динамо» Молодечно Дмитрий Кравченко рассказал о финансовых проблемах в клубе.

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