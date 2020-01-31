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Начальник «Динамо» Молодечно: «На сегодняшний день клуб никому ничего не должен. Даже выплатили премиальные»

31.01.2020 14:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Начальник «Динамо» Молодечно Дмитрий Мельник сообщил, что никаких задержек по зарплате в команде нет.

– Команда работает в штатном режиме?

– Конечно. Следствие никак не касается нашей работы и выступления в лиге.

– Раньше было много информации, что в «Динамо-Молодечно» имеются задержки по зарплатам. Как сейчас обстоят дела?

– Все долги, которые были, закрыли еще в прошлом году. Даже выплатили премиальные. На сегодняшний день клуб никому ничего не должен, – сказал Мельник.

Напомним, ранее главный тренер «Динамо» Молодечно Дмитрий Кравченко рассказал о финансовых проблемах в клубе.

Пару месяцев назад в белхоккее скатали договорняк. Узнали, как дела у игроков, которых подозревали, а также у «Динамо» Молодечно

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Начальник «Динамо» Молодечно Дмитрий Мельник сообщил, что никаких задержек по зарплате в команде нет.
 
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