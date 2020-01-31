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Евгений Гинер: «Я не собираюсь выгонять Гончаренко»
31.01.2020 21:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент
Функционер дал интервью журналисту Нобелю Арустамяну для программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».
Арустамян опубликовал видеоанонс интервью, в котором Гинер, в частности, отвечает на вопрос о Гончаренко.
«Я не собираюсь выгонять Гончаренко», – заявил Гинер.
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Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о главном тренере Викторе Гончаренко.
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