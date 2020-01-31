Сильны на республике наши атлеты

Источник материала: Чырвоны прамень

Очередная приятная весть, касающаяся воспитанников Чашникской районной ДЮСШ, пришла из Бреста. В городе над Бугом недавно прошла республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по лёгкой атлетике. Соревновались юноши и девушки 2003 — 2004 годов рождения. В составе команды Витебской области участие в данном первенстве приняли и наши земляки. Сразу пятеро воспитанников Чашникской районной ДЮСШ были заявлены в различные виды. Артём Ребзуев, Валерия Тюхай, Арина Позняк, Анастасия Шемет и Никита Запаро отстаивали честь Придвинского края.





Ребята в очередной раз продемонстрировали высокий класс. Прежде всего следует отметить успех Артёма Ребзуева. Бегун на средние дистанции был на высоте. Наш земляк в блестящем стиле выиграл забег на 1500 метров, завоевав титул чемпиона страны. На 800-метровке Артём показал третий результат, что также очень солидно.

Девушки выступили под стать. Арина Позняк стала второй в многоборье. Её подруга по команде Анастасия Шемет – третья. Валерия Тюхай замкнула тройку призёров в беге на 3000 метров.

Как тут не порадоваться успехам юных спортсменов! Ещё недавно мы рассказывали об их победах на областном уровне. И вот уже успехи на республике. Ребята продолжают оттачивать спортивное мастерство, занимаясь в специализированных училищах. Но никогда не забывают о том, кто им дал путёвку в жизнь. Именно Чашникская районная ДЮСШ стала тем самым трамплином.

Поздравляем атлетов! Пусть и дальше завоёвывают победы и прославляют тем самым наш район.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.