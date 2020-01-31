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«Боруссия» арендовала Джана у «Ювентуса» с опцией выкупа за 25 млн евро

31.01.2020 21:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан перешел в «Боруссию».

Дортмундский клуб арендовал 26-летнего хавбека до конца сезона за 1 млн евро. Соглашение предусматривает обязательный выкуп игрока за 25 млн евро, если будут выполнены определенные условия, сообщает официальный сайт итальянского клуба. Платеж следует осуществить в течение трех финансовых лет.

Ранее сообщалось, что обязательство выкупа Джана составит 26 миллионов евро. 

Статистику полузащитника можно посмотреть здесь.

«Боруссия» арендовала Джана у «Ювентуса» с опцией выкупа за 25 млн евро

Фото: официальный сайт «Боруссии»

 
 
Ссылка на источник 68
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Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан перешел в «Боруссию».
 
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