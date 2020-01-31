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«Боруссия» арендовала Джана у «Ювентуса» с опцией выкупа за 25 млн евро
31.01.2020 21:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
Дортмундский клуб арендовал 26-летнего хавбека до конца сезона за 1 млн евро. Соглашение предусматривает обязательный выкуп игрока за 25 млн евро, если будут выполнены определенные условия,
Ранее
Статистику полузащитника можно посмотреть
Фото: официальный сайт «Боруссии»
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Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан перешел в «Боруссию».
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