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Дубровенские школьники оказались в числе лучших учащихся Витебской области

01.02.2020 — Новости Спорта | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

 

Дубровенские школьники оказались в числе лучших учащихся Витебской области

Высокий уровень подготовки, нацеленность на результативность и общий интерес дубровенских школьников к предметам — об этом свидетельствуют итоги первых этапов республиканской олимпиады. Но есть к чему стремиться!

Ежегодно в Беларуси около 600 тысяч школьников принимает участие в республиканской олимпиаде. Состоит она из четырех этапов и проводится по 18 учебным предметам. В этом году в Дубровенском районе в первом этапе олимпиады приняло участие 913 человек, в том числе 75 учащихся Дубровенского сельскохозяй­ственного лицея.

Традиционно, школьный этап является самым массовым. Педагоги отмечают его важность, по­скольку у учеников появляется возможность попробовать себя в разных областях, не требуя углу­бленного изучения предмета. Победителями этапа стали 398 дубровенских школьников.

Во втором этапе олимпиады, районном, ребята продемон­стрировали знания по 14 учебным дисциплинам. Наибольший интерес школьники проявили к таким предметам, как математика, русский язык и литература, биология, технический труд и физическая культура. Неожиданно среди «непопулярных» предметов оказались информатика и немецкий язык. А по дисциплинам «Астрономия» и «Французский язык» и вовсе не было заявлено участ­ников. Специалисты отдела по образованию Дубровенского райисполкома нацеливают педагогов школ Дубровенщины на устранение этого пробела в будущем.

По результатам районного этапа присуждено 23 призовых места, а всего участие приняло 169 учащихся. Согласно статистике, лидируют средняя школа №1 г.Дуб­ровно — 11 призовых мест, средняя школа №2 г.Дубровно — 10 призовых мест и Осинторфская средняя школа — 2 призовых места. Больше всего победителей по учебным предметам «Физиче­ская культура и здоровье» (6 человек) и «Обслуживающий труд» (5 человек). По одному победителю по математике, белорусскому языку и литературе. Отсутствуют победители по химии, физике, информатике, истории, а также по немецкому языку, обществоведению и географии.

Учащиеся 11 класса средней школы №2 Роман и Владимир Могиленко представили Дубровенский район на третьем этапе республиканской олимпиады.

Они продемонстрировали свое мастерство и оказались в числе лучших учащихся Витебской области: Роман занял первое призовое место, а Владимир — третье. Отдел по образованию Дубровенского районного исполнительного комитета отметил высокие достижения школьников. Учитель по физической культуре и здоровью Александр Курашевич, готовивший ребят к олимпиадным испытаниям, награжден Грамотой отдела по образованию Дубровенского райисполкома.

Яна ГУРСКАЯ.

На снимке: Роман и Владимир Могиленко со своим наставником Александром Курашевичем

 
 
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  Высокий уровень подготовки, нацеленность на результативность и общий интерес дубровенских школьников к предметам — об этом свидетельствуют итоги первых
 
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