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Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Лестера», «Ливерпуль» против «Саутгемптона», «МЮ» примет «Вулверхэмптон»

01.02.2020 13:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 25-м туре Премьер-лиги «Челси» на выезде играет с «Лестером», «Ливерпуль» принимает «Саутгемптон», «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон».

В воскресенье «Арсенал» в гостях сразится с «Бернли», а закроет тур матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии

25-й тур

Лестер – Челси
Дата проведения
1 февраля, 15.30, «Кинг Пауэр»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Вест Хэм – Брайтон
Дата проведения
1 февраля, 18.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Уотфорд – Эвертон
Дата проведения
1 февраля, 18.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Норвич
Дата проведения
1 февраля, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
1 февраля, 18.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Саутгемптон
Дата проведения
1 февраля, 18.00, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Борнмут – Астон Вилла
Дата проведения
1 февраля, 18.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон
Дата проведения
1 февраля, 20.30, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Бернли – Арсенал
Дата проведения
2 февраля, 17.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Манчестер Сити
Дата проведения
2 февраля, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В 25-м туре Премьер-лиги «Челси» на выезде играет с «Лестером», «Ливерпуль» принимает «Саутгемптон», «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон».
 
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