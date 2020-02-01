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Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Лестера», «Ливерпуль» против «Саутгемптона», «МЮ» примет «Вулверхэмптон»
01.02.2020 13:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 25-м туре Премьер-лиги «Челси» на выезде играет с «Лестером», «Ливерпуль» принимает «Саутгемптон», «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон».
В воскресенье «Арсенал» в гостях сразится с «Бернли», а закроет тур матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии
25-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Лестера», «Ливерпуль» против «Саутгемптона», «МЮ» примет «Вулверхэмптон»
В 25-м туре Премьер-лиги «Челси» на выезде играет с «Лестером», «Ливерпуль» принимает «Саутгемптон», «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон».
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