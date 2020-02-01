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01.02.2020 14:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Норвежский биатлонист Вебьорн Сорум выиграл спринт на чемпионате мира среди юниоров в швейцарском Ленцерхайде. Белорус Дмитрий Лазовский стал третьим.

Чемпионат мира среди юниоров

Ленцерхайде, Швейцария

Юниоры

Спринт

1. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 24.02,7 (0+1)

2. Якуб Штвртецки (Чехия) – 25,1 (0+0)

3. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 31,5 (0+0)

4. Йорген Бренденген (Норвегия) – 34,4 (0+1)

5. Карим Халили (Россия) – 36,9 (1+0)

6. Томмазо Джакомель (Италия) – 45,3 (2+0)

7. Данило Ритмюллер (Германия) – 47,6 (1+0)

8. Ветле Паулсен (Норвегия) – 50,3 (0+2)

9. Никлас Хартвег (Швейцария) – 54,3 (0+0)...

12. Эмильен Клод (Франция) – 1.09,5 (0+0)...

 

23. Илья Авсеенко (Беларусь) – 1.44,1 (0+0)

39. Александр Мацкевич (Беларусь) – 2.25,5 (0+1)

48. Кирилл Тюрин (Беларусь) – 2.49,5 (0+2)

 
 
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Норвежский биатлонист Вебьорн Сорум выиграл спринт на чемпионате мира среди юниоров в швейцарском Ленцерхайде.
 
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