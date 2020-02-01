|
01.02.2020 14:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Норвежский биатлонист Вебьорн Сорум выиграл спринт на чемпионате мира среди юниоров в швейцарском Ленцерхайде. Белорус Дмитрий Лазовский стал третьим.
Чемпионат мира среди юниоров
Ленцерхайде, Швейцария
Юниоры
Спринт
1. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 24.02,7 (0+1)
2. Якуб Штвртецки (Чехия) – 25,1 (0+0)
3. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 31,5 (0+0)
4. Йорген Бренденген (Норвегия) – 34,4 (0+1)
5. Карим Халили (Россия) – 36,9 (1+0)
6. Томмазо Джакомель (Италия) – 45,3 (2+0)
7. Данило Ритмюллер (Германия) – 47,6 (1+0)
8. Ветле Паулсен (Норвегия) – 50,3 (0+2)
9. Никлас Хартвег (Швейцария) – 54,3 (0+0)...
12. Эмильен Клод (Франция) – 1.09,5 (0+0)...
23. Илья Авсеенко (Беларусь) – 1.44,1 (0+0)
39. Александр Мацкевич (Беларусь) – 2.25,5 (0+1)
48. Кирилл Тюрин (Беларусь) – 2.49,5 (0+2)
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)