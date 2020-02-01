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НБА. «Клипперс» – «Миннесота», «Бостон» сыграет с «Филадельфией» и другие матчи
01.02.2020 16:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата
В 23:30 начнется встреча «Клипперс» – «Миннесота».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
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