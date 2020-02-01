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НБА. «Клипперс» – «Миннесота», «Бостон» сыграет с «Филадельфией» и другие матчи

01.02.2020 16:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.

В 23:30 начнется встреча «Клипперс» – «Миннесота». «Бостон» дома сыграет с принципиальным соперником «Филадельфией».

НБА

Регулярный чемпионат

Клипперс – Миннесота
Дата проведения
1 февраля, 23.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

Орландо – Майами
Дата проведения
2 февраля, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Превью

Индиана – Нью-Йорк
Дата проведения
2 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Превью

Вашингтон – Бруклин
Дата проведения
2 февраля, 04.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Превью

Кливленд – Голден Стэйт
Дата проведения
2 февраля, 04.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча Превью

Бостон – Филадельфия
Дата проведения
2 февраля, 04.30, «TD Garden»
Онлайн матча Превью

Даллас – Атланта
Дата проведения
2 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью

Сан-Антонио – Шарлотт
Дата проведения
2 февраля, 05.00, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

Сакраменто – Лейкерс
Дата проведения
2 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

Портленд – Юта
Дата проведения
2 февраля, 06.30, «Moda Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
 
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