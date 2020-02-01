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Australian Open. Финал. Джокович сыграет с Тимом
01.02.2020 20:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Действующий чемпион
Сетка турнира
Мельбурн, Австралия
20 января – 2 февраля 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 49 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
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Действующий чемпион Australian Open Новак Джокович сыграет с Домиником Тимом, для которого это первый финал в Мельбурне.
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