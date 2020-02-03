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АБФФ не нашла решения в вопросе выступления «Минска» и столичного «Динамо» в высшей лиге в сезоне-2020 («Прессбол»)
03.02.2020 12:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Доме футбола 3 февраля прошло заседание Исполкома
Как сообщает «
Напомним, председатель
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АБФФ не нашла решения в вопросе выступления «Минска» и столичного «Динамо» в высшей лиге в сезоне-2020 («Прессбол»)
В Доме футбола 3 февраля прошло заседание Исполкома АБФФ.
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