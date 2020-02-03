АБФФ не нашла решения в вопросе выступления «Минска» и столичного «Динамо» в высшей лиге в сезоне-2020 («Прессбол»)

Источник материала: Tribuna.com

В Доме футбола 3 февраля прошло заседание Исполкома АБФФ .

Как сообщает « Прессбол », руководители федерации не нашли решения в вопросе выступления «Минска» и столичного в высшей лиге в сезоне-2020. Это связано с тем, что у «бело-голубых» до сих пор нет собственника.

Напомним, председатель АБФФ Владимир Базанов ранее заявлял, что если минское «Динамо» не найдет к сезону-2020 нового собственника, то «Минск» может потерять место в элите, так как у одного владельца не может быть больше одного клуба в высшей лиге. СМИ сообщали, что проблема может решиться в результате перехода « Динамо » под крыло Министерства спорта и туризма Беларуси.

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