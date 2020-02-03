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КХЛ. «Амур» против «Адмирала», СКА в гостях у «Спартака»

03.02.2020 11:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В регулярном чемпионате КХЛ «Амур» в дальневосточном дерби сразится с «Адмиралом», «Магнитка» сыграет с «Авангардом», московское «Динамо» примет «Локомотив», а «Спартак» встретится со СКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Адмирал – Амур
Дата проведения
3 февраля, 12.30, «Фетисов-Холл»
Онлайн матча Видео

 

Сибирь – Автомобилист
Дата проведения
3 февраля, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео

 

Металлург Мг – Авангард
Дата проведения
3 февраля, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Северсталь
Дата проведения
3 февраля, 19.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Ак Барс – Витязь
Дата проведения
3 февраля, 19.30, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – СКА
Дата проведения
3 февраля, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Локомотив
Дата проведения
3 февраля, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Рига – Йокерит
Дата проведения
3 февраля, 20.30, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

 
 
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В регулярном чемпионате КХЛ «Амур» в дальневосточном дерби сразится с «Адмиралом», «Магнитка» сыграет с «Авангардом», московское «Динамо» примет «Локомотив», а...
 
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