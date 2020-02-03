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КХЛ. «Амур» против «Адмирала», СКА в гостях у «Спартака»
03.02.2020 11:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В регулярном чемпионате КХЛ «Амур» в дальневосточном дерби сразится с «
КХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В регулярном чемпионате КХЛ «Амур» в дальневосточном дерби сразится с «Адмиралом», «Магнитка» сыграет с «Авангардом», московское «Динамо» примет «Локомотив», а...
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