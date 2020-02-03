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Андрей Костицын и Кислый из-за травм не приехали в тренинг-кэмп сборной Беларуси

03.02.2020 14:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стартовал третий УТС национальной сборной Беларуси. В оглашенном ранее составе национальной команды произошли изменения.

В тренинг-кэмп сборной из-за проблем со здоровьем не смогли приехать нападающие Андрей Костицын (1985) и Артем Кислый (1989). Они пропустят турнир в Словакии.

Вместо них на сбор приглашены защитники Вадим Щечин (2000, «Юность») и Владислав Еременко (1999, «Динамо» Мн), а также форварды Игорь Мартынов (1999, «Динамо» Мн), Артем Демков (1989, «Динамо» Мн) и Сергей Малявко (1990, «Неман»).

Вратарскую линию национальной сборной в данный момент составляют голкиперы минского «Динамо» Михаил Карнаухов и Александр Осипков. Планируется, что Иван Кульбаков и Константин Шостак присоединятся к команде позднее – сегодня вечером они еще будут задействованы в своих клубах. Именно на пару Кульбаков – Шостак тренерский штаб рассчитывает в Словакии.

Ростер национальной сборной Беларуси по состоянию на 3 февраля:

Вратари: Иван Кульбаков (1996, «Нефтяник», ВХЛ), Константин Шостак (2000, «Молот-Прикамье», ВХЛ);

Защитники: Андрей Антонов (1985), Евгений Ногачев (1991), Никита Тарлецкий (1997), Вадим Щечин (2000, все – «Юность»), Сергей Боголейша (1990, «Шахтер»), Кирилл Готовец (1991), Владислав Еременко (1999), Дмитрий Знахаренко (1993, все – «Динамо» Мн, КХЛ);

Нападающие: Дмитрий Буйницкий (1997, «Авангард», КХЛ), Артур Гаврус (1994, «Динамо» СПб, ВХЛ), Сергей Дрозд (1990, «Юность»), Александр Малявко (1990), Сергей Малявко (1990, оба – «Неман»), Владислав Кодола (1996, «Северсталь», КХЛ), Артем Демков (1989), Евгений Ковыршин (1986), Александр Китаров (1987), Игорь Мартынов (1999), Александр Павлович (1988), Михаил Стефанович (1989, все – «Динамо» Мн, КХЛ).

 
 
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