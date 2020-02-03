Хоккеисты юниорской сборной Беларуси отправятся в Словакию для участия в международном турнире

Источник материала: Единство

Главный тренер дружины Александр Руммо сделал ставку на следующих игроков:

Вратари - Иван Жигалов, Алексей Колосов.

Защитники - Кирилл Буйнич, Егор Юзленко, Дмитрий Кузьмин, Никита Парфенюк, Кирилл Ярута, Олег Пожиган, Егор Долкарт.

Нападающие - Евгений Сапельников, Александр Пальчик, Марк Ярута, Илья Спат, Герман Пироговский, Виталий Антонович, Александр Суворов, Сергей Кузнецов, Станислав Герасимов, Егор Чезганов, Владислав Демидович, Владислав Полегошко, Владислав Шило.

Белорусы, готовящиеся к чемпионату мира в своей возрастной группе, который состоится в апреле 2020 года, сыграют в Пьештянах со сверстниками из Швейцарии (6 февраля), Словакии (7 февраля) и Германии (8 февраля).

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