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Жена Соловья: «Артем рассказывал, что хочет стать зэком, а его любимые книги это «Вор в законе»

03.02.2020 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Супруга полузащитника «Торпедо-БелАЗ» Артема Соловья Марина рассказала о юности своего мужа.

«Тема был диким драчуном. Обижал всех во дворе. Моя лучшая подружка рассказывала, что в школе, когда наступала перемена, он выбегал из класса и лупасил всех ногами. Вот такая энергия! А сейчас он в этой школе висит на доске почета как самый знаменитый выпускник. Огромная фотография и подпись «Мы тобой гордимся». Но тогда они им совсем не гордились.

Как оказалось, он постоянно за мной наблюдал. Но я все время с кем-то была. Это не значит, что встречалась. Просто тусовалась в компании сестры и ее друзей, а он стеснялся подходить и просто дожидался момента. Лет в 14 набрался смелости, подошел и сказал: «Ты все равно будешь моей женой».

Через несколько лет, когда я опять отдыхала у тети, он вдруг позвонил и сказал: «Я сейчас приду». Он тогда уже в «Динамо» играл и приехал на выходной. Мы разговаривали до пяти утра. Это был невыносимый разговор. Мне казалось, что Тема просто не в себе. Он рассказывал, что хочет стать зэком, а его любимые книги это «Вор в законе». Я выходила из комнаты и говорила: «Тетя Наташа, можете, его проводить?» А она в ответ: «Он тебе симпатичен?» – «Да, но то, что он говорит просто ужас». Она развернула меня лицом к двери и со словами «Если он тебе нравится, иди и слушай» подтолкнула в комнату. Сидела и слушала. А потом оказалось, что он просто выпендривался :), – сказала Марина.

Нетипичная жена белорусского футболиста собирает в коробке реликвии из карьеры мужа – там уже есть варенье, флешка и бутсы от Айрата

Торпедо-БелАЗ: новости

Торпедо-БелАЗ: состав

 
 
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Супруга полузащитника «Торпедо-БелАЗ» Артема Соловья Марина рассказала о юности своего мужа.
 
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