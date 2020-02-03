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Артем Милевский про свой YouTube-канал: «Пока зарабатываю футболом, но надо же чем-то потом заниматься»
03.02.2020 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард брестского «Динамо»
«Что касается YouTube, я бы не сказал, что у меня огромные рейтинги. Кому-то нравится, кому-то не нравится. У
Я пока зарабатываю футболом, но надо же чем-то потом заниматься. На самом деле, я доволен тем, что сейчас происходит. Я постоянно захожу, читаю, что люди пишут, кому-то отвечаю. Думаю, что добавить», — сказал Милевский.
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Артем Милевский про свой YouTube-канал: «Пока зарабатываю футболом, но надо же чем-то потом заниматься»
Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский в новом выпуске проекта «Трендец» рассказал о своем YouTube-канале.
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