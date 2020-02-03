Артем Милевский про свой YouTube-канал: «Пока зарабатываю футболом, но надо же чем-то потом заниматься»

Источник материала: Tribuna.com

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский в новом выпуске проекта «Трендец» рассказал о своем YouTube-канале .

«Что касается YouTube, я бы не сказал, что у меня огромные рейтинги. Кому-то нравится, кому-то не нравится. У Жени Савина было много идей по поводу меня. Я смотрел на него, думал, как это преподнести. С Саней Панковым об этом разговаривали.

Я пока зарабатываю футболом, но надо же чем-то потом заниматься. На самом деле, я доволен тем, что сейчас происходит. Я постоянно захожу, читаю, что люди пишут, кому-то отвечаю. Думаю, что добавить», — сказал Милевский.

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