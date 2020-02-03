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Кутузов о могилевском «Днепре»: «Я один ничего не понимаю? Или есть еще кто-то? Где в мире это возможно?»

03.02.2020 21:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-футболист сборной Беларуси Виталий Кутузов поделился мнением о происходящем в могилевском футболе. 

«Я один ничего не понимаю? Или есть еще кто-то? Где в мире это возможно? Вылететь из высшей лиги два года подряд. Два года подряд обанкротиться, номинально не потерять ничего в турнирной таблице. Сменить названия два раза. Вопрос, а что другим клубам делать? Тоже самое?

Но «Крумкачы» начинали с самого дна. И самый интересный пункт, зарплату ребятам и тренерскому штабу, обслуживающему (как бы они не играли, они два года трудились) за два года, выплатили? Ну, практика ФИФА и регламент о новом члене организации, разве он не должен начинать турнир с низших лиг?

Я очень люблю город Могилев и уважаю болельщиков этой команды. Но, по-моему, что-то дикое происходит», – написал Кутузов в своем Instagram.

 
 
 
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Я один ничего не понимаю?Или есть ещё,кто то?Где в мире это возможно?Вылететь из высшей лиги два года подряд.Два года подряд обанкротиться,номинально не потерять ничего в турнирной таблице.Сменить названия 2 раза.Вопрос,а что другим клубам делать?Тоже самое?Но Крумкачи начинали с самого дна.И самый интересный пункт,зарплату ребятам и тренерскому штабу,обслуживающему(как бы они не играли,они два года трудились)за два года ,выплатили?Ну практика фифа и регламент,о новом члене организации,разве он не должен начинать турнир с низших лиг.Я очень люблю город Могилёв и уважаю болельщиков этой команды.Но по-моему что то дикое происходит!

Публикация от KUTUZOV VITALI (@kutuz007)

 
Теги: Могилев
 
 
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Экс-футболист сборной Беларуси Виталий Кутузов поделился мнением о происходящем в могилевском футболе.
 
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