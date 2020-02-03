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Кутузов о могилевском «Днепре»: «Я один ничего не понимаю? Или есть еще кто-то? Где в мире это возможно?»
03.02.2020 21:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-футболист сборной Беларуси
«Я один ничего не понимаю? Или есть еще кто-то? Где в мире это возможно? Вылететь из высшей лиги два года подряд. Два года подряд обанкротиться, номинально не потерять ничего в турнирной таблице. Сменить названия два раза. Вопрос, а что другим клубам делать? Тоже самое?
Но
Я очень люблю город Могилев и уважаю болельщиков этой команды. Но, по-моему, что-то дикое происходит», – написал Кутузов в своем
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Кутузов о могилевском «Днепре»: «Я один ничего не понимаю? Или есть еще кто-то? Где в мире это возможно?»
Экс-футболист сборной Беларуси Виталий Кутузов поделился мнением о происходящем в могилевском футболе.
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