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Сергей Гуренко: «Придется пару позиций усилить. Чтобы играть в футбол – это нужно заслужить»
03.02.2020 21:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского
– Я считаю, что очень хорошо поработали. Всю программу, которую запланировали, выполнили. Практически никто из ребят не выпал. Просмотрели новичков и собрали по ним всю информацию. Придется пару позиций усилить.
- Общались мы с ребятами, и они говорили, что действительно в этом году было непросто на первом сборе
– У меня всегда хорошо работали первый сбор. Надо ведь заложить функциональные возможности, подготовить организм для игры в футбол. Чтобы играть в футбол – это нужно заслужить.
- Как
– Были одними из лучших. Я реально удивлен, поражен
- Какие планы у команды на недельный цикл, который запланирован в Минске?
– Здесь мы сыграем два матча. Нужно будет поддержать тот уровень физической подготовки, что мы заложили в Сочи – и перезагрузиться. И ехать в Турцию более сбалансированными. Также приедут ряд новичков, которых надо будет посмотреть и собрать информацию. И уже в Турции хочу работать в полном боевом составе, – сказал Гуренко в
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко подвел итоги первого сбора в Сочи.
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