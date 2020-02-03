ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Гуренко: «Придется пару позиций усилить. Чтобы играть в футбол – это нужно заслужить»

03.02.2020 21:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко подвел итоги первого сбора в Сочи.

– Я считаю, что очень хорошо поработали. Всю программу, которую запланировали, выполнили. Практически никто из ребят не выпал. Просмотрели новичков и собрали по ним всю информацию. Придется пару позиций усилить.     

- Общались мы с ребятами, и они говорили, что действительно в этом году было непросто на первом сборе

– У меня всегда хорошо работали первый сбор. Надо ведь заложить функциональные возможности, подготовить организм для игры в футбол. Чтобы играть в футбол – это нужно заслужить. 

- Как Демченко и Ложкин? Как они выдержали нагрузки

– Были одними из лучших. Я реально удивлен, поражен

- Какие планы у команды на недельный цикл, который запланирован в Минске?

– Здесь мы сыграем два матча. Нужно будет поддержать тот уровень физической подготовки, что мы заложили в Сочи – и перезагрузиться. И ехать в Турцию более сбалансированными. Также приедут ряд новичков, которых надо будет посмотреть и собрать информацию. И уже в Турции хочу работать в полном боевом составе, – сказал Гуренко в интервью пресс-службе клуба. 

Динамо Минск: состав

Динамо Минск: новости

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко подвел итоги первого сбора в Сочи.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Николай Ходасевич: «Если Волкова сейчас оправдать, то это будет дурной пример для молодежи, что тебя обязательно отмажут»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика