Сергей Гуренко: «Придется пару позиций усилить. Чтобы играть в футбол – это нужно заслужить»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского Сергей Гуренко подвел итоги первого сбора в Сочи.

– Я считаю, что очень хорошо поработали. Всю программу, которую запланировали, выполнили. Практически никто из ребят не выпал. Просмотрели новичков и собрали по ним всю информацию. Придется пару позиций усилить.

- Общались мы с ребятами, и они говорили, что действительно в этом году было непросто на первом сборе

– У меня всегда хорошо работали первый сбор. Надо ведь заложить функциональные возможности, подготовить организм для игры в футбол. Чтобы играть в футбол – это нужно заслужить.

- Как Демченко и Ложкин ? Как они выдержали нагрузки

– Были одними из лучших. Я реально удивлен, поражен

- Какие планы у команды на недельный цикл, который запланирован в Минске?

– Здесь мы сыграем два матча. Нужно будет поддержать тот уровень физической подготовки, что мы заложили в Сочи – и перезагрузиться. И ехать в Турцию более сбалансированными. Также приедут ряд новичков, которых надо будет посмотреть и собрать информацию. И уже в Турции хочу работать в полном боевом составе, – сказал Гуренко в интервью пресс-службе клуба.

Динамо Минск: состав

Динамо Минск: новости