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Стефанович о «Динамо»: «Чтобы так заранее лишиться шансов на участие в играх на вылет — такое в моей карьере впервые»

04.02.2020 08:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард минского «Динамо» Михаил Стефанович поразмышлял о поисках мотивации в оставшийся отрезок сезона.

— Для молодежи мотивация очевидна. А где ее сейчас черпать вам, когда плей-офф «Динамо» давно не светит?

— Да, чтобы так заранее лишиться шансов на участие в играх на вылет — такое в моей карьере впервые. Однажды, правда, в Америке случалось подобное, но там был совершенно другой расклад: большая текучка, трансферное окно закрывалось едва ли не впритык к плей-офф. Но в любом случае мотивацию нужно искать, – сказал Стефанович.

 
 
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Форвард минского «Динамо» Михаил Стефанович поразмышлял о поисках мотивации в оставшийся отрезок сезона.
 
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