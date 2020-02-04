ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Анастасия Веремеенко: «Несколько раз приглашали в WNBA. В частности, в конце минувшего сезона. Но передо мной никогда не стояла цель обязательно сыграть там»

04.02.2020 08:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Центровая сборной Беларуси Анастасия Веремеенко рассказала о предложениях продолжить карьеру в WNBA. 

- Не сильно ошибусь, если скажу, что ты единственная баскетболистка топ-уровня, которая не поиграла в WNBA. Были какие-то опасения?

– В общем-то нет. Несколько раз приглашали. В частности, в конце минувшего сезона. Попросила пару дней на размышление. Позвонила мужу, рассказала, в какой город звали. Спрашиваю совета. Дима у меня легок на подъем: «Здорово, берем Сашку и летим. Будет классно!» Но я хорошенько поразмыслила и отказалась. А в конце сезона поняла, насколько правильно поступила. Не осталось ни сил, ни энергии. Не представляю, как бы там играла. Согласна, проводила бы не по 25-30 минут. Но все равно тренировки, перелеты — это очень утомительно в моем возрасте. Так что не жалею.

- Ну, хорошо, а лет шесть-семь назад?

– Не знаю... Передо мной никогда не стояла цель обязательно сыграть в WNBA. Да, там серьезный уровень. Но как по мне, то в Евролиге он не ниже. К тому же если лето отыграть в Америке, то два года остаешься без отпуска. Разговаривала с американками — они признаются, что нагрузка колоссальная. Но они хоть играют дома. Если бы в Беларуси была команда, за которую я отыграла бы сезон, то, скорее всего, на лето уехала бы в Штаты. Это действительно интересно. Но два года не быть в своей стране, в семье — к подобному не готова, – сказала Веремеенко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Игорь Ковалевич: «Задействовать искусственные газоны в чемпионате действительно можно по минимуму. Для чего нужны поля с подогревом? Чтобы потом его не включать?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Слуцк Город

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика