Анастасия Веремеенко: «Несколько раз приглашали в WNBA. В частности, в конце минувшего сезона. Но передо мной никогда не стояла цель обязательно сыграть там»

Источник материала: Tribuna.com

Центровая сборной Беларуси Анастасия Веремеенко рассказала о предложениях продолжить карьеру в WNBA.

- Не сильно ошибусь, если скажу, что ты единственная баскетболистка топ-уровня, которая не поиграла в WNBA. Были какие-то опасения?

– В общем-то нет. Несколько раз приглашали. В частности, в конце минувшего сезона. Попросила пару дней на размышление. Позвонила мужу, рассказала, в какой город звали. Спрашиваю совета. Дима у меня легок на подъем: «Здорово, берем Сашку и летим. Будет классно!» Но я хорошенько поразмыслила и отказалась. А в конце сезона поняла, насколько правильно поступила. Не осталось ни сил, ни энергии. Не представляю, как бы там играла. Согласна, проводила бы не по 25-30 минут. Но все равно тренировки, перелеты — это очень утомительно в моем возрасте. Так что не жалею.

- Ну, хорошо, а лет шесть-семь назад?

– Не знаю... Передо мной никогда не стояла цель обязательно сыграть в WNBA. Да, там серьезный уровень. Но как по мне, то в Евролиге он не ниже. К тому же если лето отыграть в Америке, то два года остаешься без отпуска. Разговаривала с американками — они признаются, что нагрузка колоссальная. Но они хоть играют дома. Если бы в Беларуси была команда, за которую я отыграла бы сезон, то, скорее всего, на лето уехала бы в Штаты. Это действительно интересно. Но два года не быть в своей стране, в семье — к подобному не готова, – сказала Веремеенко.