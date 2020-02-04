|
Заявки на участие во второй лиге подтвердили 23 команды. Скорее всего, их разделят на две зоны
04.02.2020 08:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По состоянию на 3 февраля участие во второй лиге не подтвердили 23 команды.
«Барановичи», «Бумпром» (Гомель), «Виктория» (Марьина Горка), «Горки», «Детскосельский» (Городок),
С просьбами о включении в турнир обратились «Градус» (Борисов), «Комаровка» (Томашовка) и «Лельчицы». Клубы должны предоставить
Также три клуба пока не обращались в федерацию: ЖКХ (Гродно), «Клецк» и «СМИ-Автотранс» (
ФОЦ «Лазурный» (Березино) и «Узда» отказались от перспективы участия во второй лиге.
Скорее всего, лига будет разделена на 2 зоны, чтобы команды обходились без далеких выездов. Внутри каждой зоны планируются двухкруговые турниры, после чего стартует плей-офф, куда падут предположительно по четыре команды. По итогам нокаут-раунда две лучшие команды из восьми получат повышение в ранге.
Отметим, что в прошлом сезоне во второй лиге играло 16 команд. Более 20 клубов принимали участие в Д3 в 2014 и 2015 годах. Тогда лига была разделена на группы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По состоянию на 3 февраля участие во второй лиге не подтвердили 23 команды.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)