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Заявки на участие во второй лиге подтвердили 23 команды. Скорее всего, их разделят на две зоны

04.02.2020 08:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По состоянию на 3 февраля участие во второй лиге не подтвердили 23 команды.

«Барановичи», «Бумпром» (Гомель), «Виктория» (Марьина Горка), «Горки», «Детскосельский» (Городок), «Динамо» (Малорита), «Днепр» (Могилев), «Днепр» (Рогачев), ДЮСШ (Жлобин), ДЮСШ-«Стэнлес» (Пинск), «Ивацевичи», «Калинковичи», «Копыль», «Любань», «Мелиоратор» (Житковичи), «Неман-Агро» (Столбцы), «Новая Припять» (Ольшаны), «Осиповичи», «Островец», «Спартак» (Полоцк), «Трактор» (Минск), «Шахтер-2» (Солигорск/Петриков), «Энергетик-БГАТУ» (Минск).

С просьбами о включении в турнир обратились «Градус» (Борисов), «Комаровка» (Томашовка) и «Лельчицы». Клубы должны предоставить АБФФ официальные подтверждения.

Также три клуба пока не обращались в федерацию: ЖКХ (Гродно), «Клецк» и «СМИ-Автотранс» (Смолевичи).

ФОЦ «Лазурный» (Березино) и «Узда» отказались от перспективы участия во второй лиге.

Скорее всего, лига будет разделена на 2 зоны, чтобы команды обходились без далеких выездов. Внутри каждой зоны планируются двухкруговые турниры, после чего стартует плей-офф, куда падут предположительно по четыре команды. По итогам нокаут-раунда две лучшие команды из восьми получат повышение в ранге.

Отметим, что в прошлом сезоне во второй лиге играло 16 команд. Более 20 клубов принимали участие в Д3 в 2014 и 2015 годах. Тогда лига была разделена на группы.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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По состоянию на 3 февраля участие во второй лиге не подтвердили 23 команды.
 
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