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Маджидов: на ЧЕ по борьбе в Риме рассчитываем минимум на четыре награды

04.02.2020 — Новости Спорта | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Рассчитываем минимум на четыре награды на чемпионате Европы по трем видам борьбы, который пройдет 10-16 февраля в итальянском Риме. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Белорусской федерации борьбы Камандар Маджидов.

Маджидов: на ЧЕ по борьбе в Риме рассчитываем минимум на четыре награды
Камандар Маджидов. Фото из архива

«Чемпионат Европы станет экспериментальным для белорусских борцов. Основной состав ведет подготовку к турнирам олимпийской квалификации, а на континентальный форум поедут молодые атлеты, — сказал глава федерации. — Задача — посмотреть талантливую молодежь на будущее. Медали будут. Думаю, минимум четыре награды различного достоинства».

Основной состав борцов готовится в олимпийском спортивном комплексе «Стайки» и настроен дать достойный бой за лицензии на главный старт четырехлетия. В марте Будапешт примет мировой турнир. В апреле континентальные состязания пройдут в Софии.

На европейском форуме выступят 27 белорусских спортсменов.

Белорусская дружина на чемпионате Европы — 2019, который прошел в румынском Бухаресте, завоевала четыре награды. Серебряную медаль национальной команде принес представитель вольного стиля Александр Гуштын (97 кг), бронзу — Али Шабанов (86 кг). В женской борьбе на третью ступень пьедестала почета поднимались Ксения Станкевич (50 кг) и Ванесса Колодинская (53 кг).

Белта

 
 
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Рассчитываем минимум на четыре награды на чемпионате Европы по трем видам борьбы, который пройдет 10-16 февраля в итальянском Риме. Об этом...
 
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