Андрей Леончик: «Когда у белорусских футболистов есть варианты продолжения карьеры в России или Казахстане, с ними тяжелее подписывать контракты»

Источник материала: Tribuna.com

Директор «Шахтера» Андрей Леончик отметил, что с белорусскими игроками стало сложнее подписывать контракты.

– Когда у белорусских футболистов есть варианты продолжения карьеры в России или Казахстане, с ними тяжелее подписывать контракты. Все, кто связан с такими игроками, стараются скорее пристроить их в клубы из этих стран. Все-таки там совершенно другой уровень зарплат. Это доставляет проблем в переговорах с ведущими белорусскими футболистами. По новым правилам в стартовом составе каждой команды высшей лиги должны играть минимум пять белорусов, поэтому такие исполнители очень нужны всем. Эта ситуация на руку игрокам с белорусскими паспортами, но не клубам.

– Белорусские игроки выкручивают руки во время переговоров?

– Различные ситуации бывают, поэтому приходится разумно подходить к выбору того или иного футболиста.

– При этом в межсезонье «Шахтер» подписал немало классных белорусских футболистов. В команду пришли Александр Гутор, Сергей Политевич, Юрий Кендыш, Роман Бегунов, Дмитрий Подстрелов…

– Но никто не говорит, что приглашение этих футболистов обошлись нам малой кровью. Повторюсь, стало сложнее вести переговоры с качественными белорусскими исполнителями, – сказал Леончик.

Напомним, белорусский футболисты не считаются легионерами в России и Казахстане. В чемпионате Беларуси со следующего сезона в заявку на игру можно будет вносить не более восьми легионеров , на поле – не более пяти.

Белорусов защищают лимитом дома, а еще они могут свободно играть в Казахстане и России. Взорван ли футбольный рынок в РБ?