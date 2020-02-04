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Андрей Сидоренко: «На месте Вудкрофта я бы сам ушел, если честно. И ничего бы не говорил на пресс-конференциях»

04.02.2020 13:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко считает, что Крэйг Вудкрофт должен сам уйти в отставку.

– Кто, по-вашему, больше всего виноват в провале «Динамо»?

– Тот, кто брал этого тренера. Хотя, может, всех в клубе он устраивает. Тем не менее за такой результат все равно должен кто-то ответить.

– Вудкрофт должен уйти?

– На его месте я бы сам ушел, если честно. И ничего бы не говорил на пресс-конференциях. Он же что делает? После «Сибири» говорит о том, что команда бьется за страну. Преподносит проигрыш, как некий подвиг. Послушайте, иностранцы, что, бьются за честь Беларуси? За деньги! Зачем тогда Вудкрофт пускает эту пыль в глаза. Вот это мне нравится.

– А руководство клуба должно уйти?

– Не знаю, пусть сами решают, – сказал Сидоренко.

«Вудкрофт уедет завтра или через год, и что после себя оставит? Одни руины». Сидоренко – о «Динамо» в сезоне-2019/20

 
 
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Экс-главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко считает, что Крэйг Вудкрофт должен сам уйти в отставку.
 
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