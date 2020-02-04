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Андрей Сидоренко: «На месте Вудкрофта я бы сам ушел, если честно. И ничего бы не говорил на пресс-конференциях»
04.02.2020 13:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко считает, что Крэйг Вудкрофт должен сам уйти в отставку.
– Кто, по-вашему, больше всего виноват в провале «Динамо»?
– Тот, кто брал этого тренера. Хотя, может, всех в клубе он устраивает. Тем не менее за такой результат все равно должен кто-то ответить.
– Вудкрофт должен уйти?
– На его месте я бы сам ушел, если честно. И ничего бы не говорил на пресс-конференциях. Он же что делает? После «Сибири» говорит о том, что команда бьется за страну. Преподносит проигрыш, как некий подвиг. Послушайте, иностранцы, что, бьются за честь Беларуси? За деньги! Зачем тогда Вудкрофт пускает эту пыль в глаза. Вот это мне нравится.
– А руководство клуба должно уйти?
– Не знаю, пусть сами решают, – сказал Сидоренко.
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Андрей Сидоренко: «На месте Вудкрофта я бы сам ушел, если честно. И ничего бы не говорил на пресс-конференциях»
Экс-главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко считает, что Крэйг Вудкрофт должен сам уйти в отставку.
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