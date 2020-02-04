Николай Мурашко: «Мы вкладываем в ребенка время и средства, и риск невозврата этих вложений равен 100%. Нужно делать так, чтобы школа могла вернуть вложенные средства»

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель ФШМ Николай Мурашко рассказал Tribuna.com рассказал о том, как в структуре произошли изменения.

Около трех лет дети в частной школе занимались бесплатно, однако в ноябре 2018-го родителей известили, что платить все-таки надо. Месячная подготовка оценивалась в 170 рублей на ребенка, но ФШМ брала чуть больше 30 процентов от этой суммы – грубо говоря, за форму. В декабре 2019-го ставки выросли. Ценник за подготовку юных футболистов поднялся до 230 рублей, и платить уже нужно было по полной.

– Футбольной школе не так давно исполнилось пять лет. Мы начинали с одной группы, а сейчас у нас занимаются более 500 детей. За это время мы получили определенный опыт. Мы всегда рассматривали школу как путь воспитания личности и спортсмена, но с четким пониманием бизнес-модели. Это бизнес, который должен приносить удовольствие тем, кто им пользуется, и прибыль тем, кто им занимается. И тому, что сейчас происходит вокруг ФШМ, есть свое объяснение.

Все пять лет мы получали обратную связь и видели, что каждый год дети (не только наши) могут просто так уходить в различные клубы, что родители могут определять сами, где заниматься ребенку. И в принципе это кажется нормальным. Но то, как сейчас действуют клубы, это не совсем по-партнерски. Сейчас мы довели наш главный 2002 год до выпуска и увидели, что наших детей хотят видеть у себя другие клубы. Но они не обращаются к нам напрямую, а действуют через родителей: если хотите, чтобы ваш ребенок у нас играл, принесите из школы отказ от каких либо финансовых претензий на компенсацию.

И возник вопрос: как сделать так, чтобы существование детских школ в Беларуси было таким же массовым и таким же защищенным, как в Европе и мире. Поймите ни одна детская школа не существует за счет воздуха. Это отлаженная финансовая модель, где в школу возвращается то, что было вложено для того, чтобы это могло работать дальше.

А выходит так, что сегодня мы занимаемся обучением ребенка, вкладываем в него средства и компетенцию, а завтра он переходит в другой клуб. И школа просто бесправна и ничего не может с этим поделать. Мы вкладываем в ребенка время и средства, и риск невозврата этих вложений равен ста процентам. Нужно делать так, чтобы школа могла вернуть вложенные средства, чтобы их можно было направить на развитие следующего поколения. То есть выстраивать постоянный процесс.

В нашем детско-юношеском футболе выстроена такая система, что клубы не делают сильных сами, а просто забирают их бесплатно на стороне. А те клубы, которые находятся на вершине пирамиды, вообще могут бесплатно получить любого мальчика. Выходит, у клубов нет задачи воспитать сильного ребенка, нет задачи вкладывать технологии в образовательный процесс. Если свои будут не дотягивать, в любой момент возьмут кого-то сильнее.

Когда ребенок выпускается и с ним заключается первый профессиональный контракт, то согласно нашему футбольному законодательству клуб должен заплатить школе, подготовившей футболиста, компенсацию в 100 базовых величин. Это 2700 рублей. Но, во-первых, на подготовку тратится несоизмеримо больше! А во-вторых, и эти 100 базовых никто не хочет платить! Клубы просят родителей договариваться со школой, чтобы детей отпускали бесплатно, иначе их даже не будут смотреть.

В общем, мы стали вводить договорные отношения с родителями, – сказал Мурашко.

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