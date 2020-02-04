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Пунтус о критике фанатов: «Когда все за глаза говорится, то не хочется читать эту грязь. Она просто грязь»
04.02.2020 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«У нас сегодня такое время – время критики через интернет. Если бы они пришли на тренировку и критиковали… Вот как вы со мной – глаза в глаза, то это было бы нормально. У меня был бы повод им объяснить. А когда все за глаза говорится, то не хочется читать эту грязь. Она просто грязь. Никто же не пишет ни на одно действие, что это хорошо. Обыграло 8:0
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Пунтус о критике фанатов: «Когда все за глаза говорится, то не хочется читать эту грязь. Она просто грязь»
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус рассказал о том, как относится к критике в свой адрес со стороны фанатов.
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