Пунтус о критике фанатов: «Когда все за глаза говорится, то не хочется читать эту грязь. Она просто грязь»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Юрий Пунтус рассказал о том, как относится к критике в свой адрес со стороны фанатов.

«У нас сегодня такое время – время критики через интернет. Если бы они пришли на тренировку и критиковали… Вот как вы со мной – глаза в глаза, то это было бы нормально. У меня был бы повод им объяснить. А когда все за глаза говорится, то не хочется читать эту грязь. Она просто грязь. Никто же не пишет ни на одно действие, что это хорошо. Обыграло 8:0 , значит, «Молодечно» было слабое, а Жодино как было слабым, таким и осталось. Я просто хочу заняться своей работой. Дождаться время, которое наверняка придет, когда команда заиграет и добьется какого-то результата, то тогда можно как-то себя… А так, сегодня хочется побольше спрятаться от этих плохих глаз и заниматься своим любимым делом», – сказал Пунтус в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

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