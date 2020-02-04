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Арина Соболенко: «Когда я отвечаю откуда я, то не знают, где это. Нет, это не Россия, это где-то близко к России! Но Кубок федерации популяризирует Беларусь»

04.02.2020 18:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко поделилась мыслями о противостоянии сборных Беларуси и Нидерландов в Кубке федерации, а также о значения турнира для своей страны.

«Я немного удивлена покрытием. Для соперника это будет лучше, но в разгар сезона на харде это будет огромным вызовом. В Беларуси мы играли на харде, а теперь на выезде – на глиняном корте! Но я всегда играю за свою команду. Я люблю играть в Кубке федерации. Это придает мне многоэнергии. Играть действительно круто – на глиняном корте или на каком угодно.

Нам еще нужно пройти квалификацию, но если мы это сделаем, то за одну неделю будет много матчей. Очень тяжело играть против одной страны за два дня. Все эти эмоции после Кубка Федерации – самая трудная часть. Но играть в финале за одну неделю — это огромный вызов, который нам всем нравится. Посмотрим.

Беларусь – маленькая страна. Обычно если кто-то спрашивает, откуда я, и я им говорю, то они не знают, где это. Нет, это не Россия, это где-то близко к России! Но Кубок федерации помог популяризировать нашу страну, так что это очень много значит для Беларуси, особенно для наших болельщиков, и это мотивирует многих молодых игроков. Это значит многое», – сказала Соболенко.

 
 
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко поделилась мыслями о противостоянии сборных Беларуси и Нидерландов в Кубке федерации, а также о значения турнира для...
 
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