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Захаров про условия сбора: «У нас две пересадки, автобусы, и как бы я не знаю, как мы добираться будем. Издевательство над сборной – вот и все!»

04.02.2020 18:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров заявил, что он в шоке от условий, в которых вынуждена работать национальная команда.

– Почему сборная проводит кэмп не на «Минск-Арене»?

– Я объясню, почему мы здесь [на «Чижовка-Арене»] тренируемся. Во-первых, на «Минск-Арене» нет никаких условий для национальной сборной. «По старинке» – это не условия для хоккеистов, которые едут на чемпионат мира. Раздевалки нет, плюс на «Минск-Арене» национальная сборная тренируется на маленькой площадке (финской – прим.). Рядом – фигуристы, шорт-трек и еще кто-то. На одном льду четыре группы занимаются, свистят со всех сторон. Поэтому там мы не проводим сборы. Во-вторых, чемпионат мира будет проходить на европейских размерах площадки, «Минск-Арена» меньше, поэтому нет смысла там тренироваться.

И не важно, где занимается национальная сборная в период подготовки к чемпионату мира, но условия для нее должны быть более комфортные, а не те, которые нам «Чижовка» предоставила. Это не условия для национальной сборной, так к ней нельзя относиться. Лед ужасный – я думал, Пушков обманывает, но оказывается, он прав. Свет они не включают, раздевалка безобразная. Я удивлен. Прошлый сбор и этот – две разницы большие. Так нельзя относиться руководителям, которые отвечают непосредственно за сборы.

– Вы обращались к кому-нибудь, пытались прояснить этот вопрос?

– Нам это сказали, грубо говоря, за три дня [до старта кэмпа]. Что раздевалку нам предоставить не могут. Лед вы сами видите, много нареканий было: читал и слышал, игроки тоже говорили, что здесь невозможно тренироваться. На этот турнир мы должны были лететь чартером, как и в прошлом году, но за три-четыре дня все поменялось. Министерство спорта в лице министра спорта нам отказало [в таком перелете]. Даже не знаю, мы завтра в 8 утра сюда приходим на сбор и только в час ночи будем в конечном пункте, в Попраде. У нас две пересадки, автобусы, и как бы я не знаю, как мы добираться будем. Издевательство над сборной – вот и все!

– Почему такое отношение?

– Честно – не знаю. Это нам за три дня сказали. Ответить официально, письменно на вопрос, в чем дело, не удосужились, ответа из Министерства не последовало никакого. Они нам не отвечают на словах, я спрашиваю: «Почему? Дайте мне письменный ответ, кто это сделал». Но наш начальник команды никакого ответа не смог добиться. Поведение Министерства спорта... оно очень не в том направлении двигается, – сказал Захаров.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров заявил, что он в шоке от условий, в которых вынуждена работать национальная команда.
 
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