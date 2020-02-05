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Исаев – Ходасевичу: «Все заточено под день X. Только непонятно, что эта игра с грузинами может изменить в развитии футбола в Беларуси?»
05.02.2020 09:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский агент
«Николай, сегодня весь профессиональный футбол заточен под день X, игрой в марте с грузинами.
Только непонятно, что эта игра может изменить в развитии футбола Беларуси? Зачем нам туда, в финальную стадию чемпионата Европы, которую легкомысленно раздуло
Такое впечатление, руководство
Вот поэтому и начинают так рано. У нас же и погодные условия, и теплые комфортные трибуны, и поля с подогревом. Еще и искусственные (поля – прим.) под запретом. И тренеры хотят пораньше. Вот только для кого такой футбол?
У меня любительская команда 20 лет. Играем круглый год. В 90% команд игроки после матча скидываются монетами за участие в турнирах. Так вот они имеют полное право играть, когда захотят, они играют за свои и для себя! Все без исключения клубы Беларуси играют за бюджетные деньги, за деньги налогоплательщиков. А это фанаты, болельщики и все любители этой игры! И вы должны и обязаны играть для них в первую очередь.
АБФФ и руководство клубов в первую очередь должны думать о комфорте на стадионах и особенно зрелищности игры. Пока о болельщиках по честному и настоящему думают два клуба страны. Ну, ладно, ждем март..» – написал Исаев в своем
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Исаев – Ходасевичу: «Все заточено под день X. Только непонятно, что эта игра с грузинами может изменить в развитии футбола в Беларуси?»
Белорусский агент Валерий Исаев отреагировал на критику календаря чемпионата Беларуси-2020 Николаем Ходасевичем.
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