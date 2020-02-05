Исаев – Ходасевичу: «Все заточено под день X. Только непонятно, что эта игра с грузинами может изменить в развитии футбола в Беларуси?»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев отреагировал на критику Николая Ходасевича календаря чемпионата Беларуси-2020.

«Николай, сегодня весь профессиональный футбол заточен под день X, игрой в марте с грузинами.

Только непонятно, что эта игра может изменить в развитии футбола Беларуси? Зачем нам туда, в финальную стадию чемпионата Европы, которую легкомысленно раздуло ? Пока мы сами себе спокойно не признаемся, уровень и манера игры всех наших сборных не соответствуют уровню команд участниц финальных стадий, ничего не изменится в развитии футбола (эта тема отдельная и вполне себе решаемая).

Такое впечатление, руководство постоянно смотрит на какой-то другой чемпионат, то ли южнее, то ли западнее. Главное принять решение, а как оно будет воплощаться в реальности... Соберут важный комитет и накажут, если что.

Вот поэтому и начинают так рано. У нас же и погодные условия, и теплые комфортные трибуны, и поля с подогревом. Еще и искусственные (поля – прим.) под запретом. И тренеры хотят пораньше. Вот только для кого такой футбол?

У меня любительская команда 20 лет. Играем круглый год. В 90% команд игроки после матча скидываются монетами за участие в турнирах. Так вот они имеют полное право играть, когда захотят, они играют за свои и для себя! Все без исключения клубы Беларуси играют за бюджетные деньги, за деньги налогоплательщиков. А это фанаты, болельщики и все любители этой игры! И вы должны и обязаны играть для них в первую очередь.

АБФФ и руководство клубов в первую очередь должны думать о комфорте на стадионах и особенно зрелищности игры. Пока о болельщиках по честному и настоящему думают два клуба страны. Ну, ладно, ждем март..» – написал Исаев в своем Facebook.