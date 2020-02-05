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Представитель КГБ: «Директора четырех сахарных заводов получали взятки в размере от 1 до 2,5 долларов за каждую тонну отгруженной продукции»

05.02.2020 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек поделился подробностями так называемого «сахарного дела». Напомним, среди задержанных директора генеральных спонсоров «Слуцка» Николай Прудник и «Городеи» Михаил Криштапович.

— Директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович предложил представителю российских коммерческих структур Кононенко и директору Белорусской сахарной компании Дмитрию Кириллову организовать в Беларуси бизнес по производству упаковки для сахара.

Участники группы обеспечили поставки сырья для «Евротарэкса» у подконтрольного Кононенко российского предприятия «Полимер» по завышенной стоимости.

Вследствие этого затраты «Евротарэкса» на производство продукции увеличивались, также увеличивалась прибыль «Полимера». Осевшие на счетах «Полимера» денежные средства при помощи российских лжепредпринимательских структур обналичивались и делились между тремя участниками преступной схемы в равных долях. Директора оставшихся трех белорусских сахарных заводов также были вовлечены в противоправную деятельность. Им причиталось незаконное денежное вознаграждение в размере до 3 центов за каждый купленный мешок.

Директора четырех белорусских сахарных заводов вступили в преступный сговор с Кононенко и Кирилловым, направленный на систематическое получение взяток за организацию отгрузки белорусского сахара от БСК в адрес определенных, предварительно согласованных коммерческих структур.

За это Кононенко при пособничестве Кириллова передавал директорам заводов незаконное денежное вознаграждение — взятки в размере от 1 до 2,5 долларов за каждую тонну отгруженной продукции.
Ежегодно суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов и зависели от вклада каждого участника преступной схемы.

Расследование по уголовному делу продолжается. Под грузом неопровержимых доказательств фигуранты дают признательные показания и сотрудничают со следствием, — сказал Бычек в эфире «Беларусь 1».

Лукашенко о «сахарном деле»: «Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей, кто там был не знаю — Криштапович?»

 
 
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Начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек поделился подробностями так называемого «сахарного дела». Напомним, среди задержанных директора...
 
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