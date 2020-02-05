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Пуна (ATP). Второй круг. Ивашко играет с Травальи, Герасимов встретится с Милоевичем

05.02.2020 11:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Во втором круге турнира в Пуне Илья Ивашко сыграет с Стефано Травальи (3). 

Сетка турнира здесь.

Tata Open Maharashtra

Пуна, Индия

3 – 9 февраля 2020

ATP World Tour 250

Призовой фонд – 546 355 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Илья Ивашко (Беларусь)  Стефано Травальи (Италия)
Дата проведения
5 февраля, 16.00
Онлайн матча

 

Никола Милоевич (Сербия)  Егор Герасимов (Беларусь)
Дата проведения
6 февраля, 12.00
Онлайн матча

 

Бенуа Пэр (Франция)  Роберто Маркора (Италия)
Дата проведения
6 февраля, 12.00
Онлайн матча

 

Седрик-Марсель Штебе (Германия)  Ричардас Беранкис (Литва)
Дата проведения
5 февраля, 13.00
Онлайн матча

 

Сун Ву Квон (Южная Корея)  Пражнеш Гуннесваран (Индия)
Дата проведения
6 февраля, 12.00
Онлайн матча

 

Ючи Сугита (Япония)  Виктор Троицки (Сербия)
Дата проведения
5 февраля, 14.30
Онлайн матча

 

Не определен  Джеймс Дакворт (Австралия)
Дата проведения
6 февраля, 12.00
Онлайн матча

 

Сальваторе Карузо (Италия)  Иржи Веселы (Чехия)
Дата проведения
5 февраля, 13.00
Онлайн матча

 

 
 
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Во втором круге турнира в Пуне Илья Ивашко сыграет с Стефано Травальи (3).
 
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