Главный тренер женской сборной: «Беларусь может быть в пятерке Европы. Сумасшедший потенциал именно по кадром»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер женской сборной Беларуси Денис Матвеев рассказал о перспективах команды.

- Какого результата может добиться эта сборная

– Беларусь в данном формате и с такими игроками может быть в пятерке Европы. Эта реальная задача.

Сумасшедший потенциал в Беларуси. Именно по кадром. В игровом плане можно найти супер игрока, которого можно еще развивать и выводить на топ, но здесь не выстроен такой момент: сохранения этих игроков в стране, чтобы они здесь накапливались. Чтобы их куда-нибудь не увозили, не покупали другие клубы, – сказал Матвеев в эфире « Спорт-кадра ».