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Главный тренер женской сборной: «Беларусь может быть в пятерке Европы. Сумасшедший потенциал именно по кадром»

05.02.2020 12:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер женской сборной Беларуси Денис Матвеев рассказал о перспективах команды.

- Какого результата может добиться эта сборная

– Беларусь в данном формате и с такими игроками может быть в пятерке Европы. Эта реальная задача. 

Сумасшедший потенциал в Беларуси. Именно по кадром. В игровом плане можно найти супер игрока, которого можно еще развивать и выводить на топ, но здесь не выстроен такой момент: сохранения этих игроков в стране, чтобы они здесь накапливались. Чтобы их куда-нибудь не увозили, не покупали другие клубы, – сказал Матвеев в эфире «Спорт-кадра».

 
 
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Главный тренер женской сборной Беларуси Денис Матвеев рассказал о перспективах команды.
 
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