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Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. Матчи пройдут 24 и 26 апреля в Минске
05.02.2020 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.
Барселона – КПРФ 17-00
Мурсия – Тюмень 20-00
Матчи финальной стадии пройдут в «Минск-Арене» 24 апреля в 18:00 и 21:00. 26 апреля состоятся поединок за третье место в 15:30 и финал в 18:00.
Билеты поступят в продажу 6 февраля в 15:00.
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Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. Матчи пройдут 24 и 26 апреля в Минске
Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.
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