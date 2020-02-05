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Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. Матчи пройдут 24 и 26 апреля в Минске

05.02.2020 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.  

Барселона – КПРФ 17-00

Мурсия – Тюмень 20-00

Матчи финальной стадии пройдут в «Минск-Арене» 24 апреля в 18:00 и 21:00. 26 апреля состоятся поединок за третье место в 15:30 и финал в 18:00.

Билеты поступят в продажу 6 февраля в 15:00.

 
Теги: Минск
 
 
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