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Перес о 35-летии Роналду: «Поздравления лучшему игроку мира. Мы хорошо помним тебя»

05.02.2020 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент «Реала» Флорентино Перес поздравил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду с 35-летием.

«Поздравления лучшему игроку мира. Мы хорошо помним тебя», – сказал Перес.

Криштиану играл за «Реал» с 2009 по 2018 год. Он четыре раза победил с командой в Лиге чемпионов, дважды в Ла Лиге и взял другие трофеи.

Португалец также получил поздравления от «Ювентуса» и от экс-тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

 

 
 
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Президент «Реала» Флорентино Перес поздравил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду с 35-летием.
 
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