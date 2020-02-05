|
Перес о 35-летии Роналду: «Поздравления лучшему игроку мира. Мы хорошо помним тебя»
05.02.2020 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент «Реала» Флорентино Перес поздравил форварда «Ювентуса»
«Поздравления лучшему игроку мира. Мы хорошо помним тебя», – сказал Перес.
Криштиану играл за «Реал» с 2009 по 2018 год. Он четыре раза победил с командой в Лиге чемпионов, дважды в
Португалец также получил поздравления от «Ювентуса» и от экс-тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент «Реала» Флорентино Перес поздравил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду с 35-летием.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)