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«Челси» и «Ливерпуль» сыграют в 1/8 финала Кубка Англии, «Ман Сити» – с «Шеффилд Уэнсдей»
06.02.2020 00:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Определены все пары 1/8 финала Кубка Англии.
1/8 финала
«Шеффилд Уэнсдей» –
«Рединг» – «Шеффилд Юнайтед»
«Вест Бромвич» – «Ньюкасл»
«Дерби Каунти» –
«Портсмут» –
Матчи этой стадии пройдут 2-5 марта.
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Определены все пары 1/8 финала Кубка Англии.
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