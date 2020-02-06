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«Челси» и «Ливерпуль» сыграют в 1/8 финала Кубка Англии, «Ман Сити» – с «Шеффилд Уэнсдей»

06.02.2020 00:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Определены все пары 1/8 финала Кубка Англии.

Кубок Англии

1/8 финала

«Шеффилд Уэнсдей» – «Манчестер Сити»

«Рединг» – «Шеффилд Юнайтед»

«Челси» – «Ливерпуль»

«Вест Бромвич» – «Ньюкасл»

«Лестер» – «Бирмингем»

«Дерби Каунти» – «Манчестер Юнайтед»

«Тоттенхэм» – «Норвич Сити»

«Портсмут» – «Арсенал» 

Матчи этой стадии пройдут 2-5 марта.

 
 
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