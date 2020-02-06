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НБА. «Торонто» выиграл у «Индианы», «Клипперс» разгромили «Майами» и другие результаты
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись девять матчей.
Прошлогодний чемпион «Торонто» дома взял верх над «Индианой». «Клипперс» на своем паркете крупно обыграли «Майами».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
6 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
-
Драммонд (31 + 19 подборов),
Джексон (25 + 9 передач),
Браун (9 + 7 передач),
Снелл (7),
Думбуя (5) старт;
Вуд (21 + 8 подборов),
Гэллоуэй (15),
Кинг (3),
Боун (0),
Макер (0).
- Финикс
-
Убре (30),
Эйтон (26 + 12 подборов + 4 блок-шота),
Букер (22 + 7 передач),
Бриджес (13),
Рубио (4 + 11 передач + 6 потерь) старт;
Диалло (7 + 7 подборов),
Картер (3),
Окобо (3).
- Дата проведения
-
6 февраля, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
-
Тейтум (33 + 8 подборов),
Хэйворд (23 + 7 подборов + 7 передач),
Браун (18),
Кантер (7 + 8 подборов),
Лэнгфорд (6) старт;
Г. Уильямс (13),
Уонамейкер (8),
Пуарье (5),
Оджелей (3),
Уотерс (0),
Грин (0),
Фалл (0).
- Орландо
-
Фурнье (26),
Гордон (23 + 10 подборов + 5 потерь),
Вучевич (12 + 10 подборов),
Фульц (4),
Айванду (3) старт;
Росс (18),
Картер-Уильямс (12 + 6 передач),
Бамба (2),
Джонсон (0),
Джефферсон (0),
Кларк (0),
Берч (0).
- Дата проведения
-
6 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Торонто
-
Лаури (32 + 8 подборов + 10 передач),
Ибака (30 + 7 подборов),
Сиакам (25 + 9 подборов),
Ванвлит (10 + 7 передач),
Ануноби (0) старт;
Дэвис (11),
Буше (7),
Маккоу (4),
Холлис-Джефферсон (0).
- Индиана
-
Брогдон (24 + 6 передач + 6 потерь),
Сабонис (15 + 11 подборов + 10 передач + 5 потерь),
Оладипо (13),
Тернер (6 + 7 подборов),
Лэмб (5) старт;
Дж. Холидэй (22),
Макдермотт (19),
Макконнелл (9),
А. Холидэй (5),
Битадзе (0).
- Дата проведения
-
6 февраля, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
-
Леверт (23 + 8 передач),
Харрис (17 + 9 подборов),
Принс (12),
Динуидди (8),
Аллен (4 + 13 подборов) старт;
Темпл (16),
Куруц (12),
Джордан (10 + 7 подборов),
Муса (9),
Чендлер (9 + 7 подборов),
Чиозза (7),
Мартин (2),
Пинсон (0).
- Голден Стэйт
-
Расселл (17),
Паскалл (15),
Крисс (8 + 7 подборов),
Ли (7),
Грин (5) старт;
Пул (16),
Луни (11),
Эванс (8),
Спеллмен (1).
- Дата проведения
-
6 февраля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
-
Гилджес-Александер (23 + 10 подборов),
Галлинари (15),
Пол (12 + 7 передач),
Адамс (6 + 8 подборов),
Дорт (4) старт;
Шредер (30 + 6 передач),
Бэйзли (8),
Ноэл (6),
Надер (5),
Фергюсон (0).
- Кливленд
-
Секстон (23),
Лав (20 + 7 подборов),
Гарлэнд (12 + 6 передач),
Осман (11),
Хенсон (10 + 11 подборов) старт;
Нэнс (14 + 10 подборов),
Портер (13),
Экзам (0),
Деллаведова (0).
- Дата проведения
-
6 февраля, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
-
Уиггинс (25 + 7 подборов),
Окоги (23),
Таунс (21 + 11 подборов),
Мартин (9),
Калвер (7) старт;
Маклафлин (15 + 7 передач),
Рид (10),
Науэлл (4),
Дженг (4),
Крэбб (2).
- Атланта
-
Янг (38 + 11 передач),
Коллинз (27 + 12 подборов),
Джонс (14 + 8 подборов),
Хантер (12),
Хертер (11) старт;
Гудвин (9 + 8 подборов),
Тиг (9),
Фернанду (4),
Картер (3),
Грэм (0).
- Дата проведения
-
6 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
- Даллас
-
Порзингис (32 + 12 подборов),
Брансон (20 + 6 передач),
Хардуэй (14),
Клебер (10),
Финни-Смит (5) старт;
Ли (8),
Райт (7),
Коули-Стайн (4),
Джексон (3),
Брокхофф (3),
Кливленд (1),
Марьянович (0).
- Мемфис
-
Морэнт (21),
Джарен Джексон (19),
Брукс (13),
Валанчюнас (8 + 10 подборов),
Краудер (0) старт;
Джонс (19),
Кларк (18),
Мелтон (10 + 9 подборов),
Джош Джексон (7),
Андерсон (6 + 6 передач),
Ватанабе (0).
- Дата проведения
-
6 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
-
Конли (21 + 8 подборов),
Митчелл (18 + 8 подборов),
Богданович (16),
Гобер (16 + 14 подборов),
Инглс (2 + 6 передач) старт;
Кларксон (16),
О'Нил (3),
Ньянг (3),
Брэдли (0).
- Денвер
-
Мюррэй (31),
Йокич (30 + 21 подбор + 10 передач),
Моррис (15),
Крэйг (8 + 12 подборов),
Харрис (5 + 8 подборов) старт;
Дозьер (5),
Чанчар (4).
- Дата проведения
-
6 февраля, 06.00, «Staples Center»
- Клипперс
-
Джордж (23 + 10 передач),
Ленард (14 + 7 подборов + 9 передач),
Зубац (12 + 8 подборов),
Харклесс (11 + 7 подборов),
Беверли (5) старт;
Шэмет (23 + 6 передач),
Уильямс (14),
Харрелл (14 + 7 подборов),
Грин (12),
Макгрудер (0),
Мотли (0).
- Майами
-
Адебайо (22 + 11 подборов + 6 передач),
Нанн (13 + 6 передач),
Робинсон (11),
Батлер (11 + 7 передач),
Олиник (7 + 7 подборов) старт;
Джонс (25 + 9 подборов),
Драгич (13),
Винсент (9),
Окпала (0),
Силва (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись девять матчей.
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