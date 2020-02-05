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Бывший полузащитник «Порту» и «Ворсклы» Луизао тренируется с «Рухом»
05.02.2020 23:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бразильский полузащитник
Фото с ним
Прошлый сезон 21-летний хавбек провел в полтавской
Напомним, Луизао перешел из «Сан-Паулу» в «Порту» в 2017-м году за 3 млн евро. Хавбек выступал за вторую команду португальского клуба.
В составе «Порту Б» полузащитник провел 29 матчей, где забил 1 гол и и отдал 6 голевых передач. За «Ворсклу» Луизао принял участие в 14 играх и забил один мяч.
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Бразильский полузащитник Луизао Новаэс замечен на тренировке брестского «Руха» на сборах в Турции.
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