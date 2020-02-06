Владислав Климович: «В Казахстан ехать не хотелось. Оттуда попасть в Европу сложнее, чем из того же «Динамо». Это имя на Западе на слуху»

Источник материала: Tribuna.com

Новичок минского «Динамо» Владислав Климович поразмышлял о своем гипотетическом переходе в казахстанский клуб.

- Вернемся в январь. Нынче популярное направление у наших футболистов — Казахстан . Рванули бы туда?

– Не думаю. Найти там команду, причем хорошую, не было проблемой. Но ехать не хотелось.

В Казахстан нужно отправляться, когда ты уже постарше. Да, можно было выиграть в финансах. Но уехать оттуда в Европу сложнее, чем из того же «Динамо». Это имя на Западе на слуху. Так что вариант с Казахстаном не рассматривали. Искали более рейтинговые чемпионаты, – сказал Климович.