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Владислав Климович: «В Казахстан ехать не хотелось. Оттуда попасть в Европу сложнее, чем из того же «Динамо». Это имя на Западе на слуху»

06.02.2020 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Новичок минского «Динамо» Владислав Климович поразмышлял о своем гипотетическом переходе в казахстанский клуб.

- Вернемся в январь. Нынче популярное направление у наших футболистов — Казахстан. Рванули бы туда?

– Не думаю. Найти там команду, причем хорошую, не было проблемой. Но ехать не хотелось.

В Казахстан нужно отправляться, когда ты уже постарше. Да, можно было выиграть в финансах. Но уехать оттуда в Европу сложнее, чем из того же «Динамо». Это имя на Западе на слуху. Так что вариант с Казахстаном не рассматривали. Искали более рейтинговые чемпионаты, – сказал Климович.

Владислав Климович: «Было предложение из Греции. Но там очень рано возобновился сезон — уже 7 января матчи в Кубке»

 
 
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Новичок минского «Динамо» Владислав Климович поразмышлял о своем гипотетическом переходе в казахстанский клуб.
 
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Владислав Климович: «Было предложение из Греции. Но там очень рано возобновился сезон — уже 7 января матчи в Кубке»
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