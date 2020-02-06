|
Владислав Климович: «В Казахстан ехать не хотелось. Оттуда попасть в Европу сложнее, чем из того же «Динамо». Это имя на Западе на слуху»
06.02.2020 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Новичок
- Вернемся в январь. Нынче популярное направление у наших футболистов —
– Не думаю. Найти там команду, причем хорошую, не было проблемой. Но ехать не хотелось.
В Казахстан нужно отправляться, когда ты уже постарше. Да, можно было выиграть в финансах. Но уехать оттуда в Европу сложнее, чем из того же «Динамо». Это имя на Западе на слуху. Так что вариант с Казахстаном не рассматривали. Искали более рейтинговые чемпионаты, – сказал Климович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владислав Климович: «В Казахстан ехать не хотелось. Оттуда попасть в Европу сложнее, чем из того же «Динамо». Это имя на Западе на слуху»
Новичок минского «Динамо» Владислав Климович поразмышлял о своем гипотетическом переходе в казахстанский клуб.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)