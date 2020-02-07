ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алексей Вишневский: «До сих пор остаюсь самым молодым пилотом, который когда-либо дебютировал на «Дакаре»

07.02.2020 09:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Пилот «МАЗ» Алексей Вишневский рассказал о том, что он до сих пор считается самым молодым пилотом-дебютантом «Дакара».

– Я до сих пор остаюсь самым молодым пилотом, который когда-либо дебютировал на «Дакаре». Знаю, сейчас голландец Мартин ван ден Бринк активно готовит своего сына, ему нет даже 18 лет. Но пока этот парень ездит в экипаже отца только штурманом или механиком. Со временем он может побить мой рекорд.

– Волнительно быть дебютантом «Дакара»?

– Такие соревнования не выигрываются с первого раза. В нынешнем году на «Дакар», например, пришел чемпион мира в «Формуле-1» Фернандо Алонсо и финишировал только тринадцатым. Не думаю, конечно, что он рассчитывал на победу, но и так далеко оказаться не ожидал. Сергей Вязович к своим нынешним результатам также ехал не один год, хотя были и амбиции, и скорость, и достижения в автоспорте. «Дакар» – очень сложная гонка. Конечно, если задаться целью просто добраться до финиша – это можно сделать уже в первый год. Но это будет очень невысокий результат. Скорости сейчас высоки, к тому же ты всю гонку едешь глазами. На ралли-рейдах невозможно, как в кольцевых гонках или дрифте, изучить трассу, накатать ее, запомнить все повороты и точки торможения. Здесь ты можешь ехать, а через две ямки – обрыв. Да, штурман читает роуд-бук, но пилотирование все равно импровизация. Скажут тебе, например, через 200 метров яма. А ты до этого где-то срезал, проехал чуть иначе, и обрыв этот оказывается перед тобой уже через 50 метров.

– Александр Василевский, единственный из белорусов проехавший на МАЗе девять «Дакаров», рассказывал, что во время первой гонки они просто остановились на гребне, вышли из машины и не могли поверить, что маршрут идет вниз с такого обрыва. У тебя были похожие моменты?

– Первой полноценной гонкой у меня был Шелковый путь. Я тогда заехал в такие пески… Десять километров проехал, смотрю – МАЗ Василевского на боку лежит. Еще немного проехал – КамАЗ Андрея Каргинова в воронку упал. Я просто в шоке был. В голове крутилась одна мысль: как бы отсюда выбраться… Дюны бывают такие, что без опыта с ходу и не поймешь, что с ними делать. Нужно разогнаться, выбрать правильную траекторию и выскочить так, чтобы не вылететь с гребня и не перевернуться. Там ведь обрыв может быть метров 200: не верится, что оттуда вообще спуститься можно. А бывают подъемы, на которые начинаешь подниматься на максимальной скорости, а на вершине тебя уже мотор едва вытягивает.

– К этому можно привыкнуть или ощущения по-прежнему такие же острые?

– Уже проще: везде был, все прошел. Но с другой стороны, сейчас от нас ждут результат, ошибаться нельзя. Только на пределе. Появляется психологическое давление, мысли перед сном, из-за которых бывает и поспать толком не получается. В команде, если что-то не по плану, также бывают эмоциональные обсуждения, и поругаться можем. Но потом приходим в себя, оцениваем ситуацию и едем дальше. Выдохнуть и разобрать свои ошибки можно только после финиша гонки, – сказал Вишневский.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пилот «МАЗ» Алексей Вишневский рассказал о том, что он до сих пор считается самым молодым пилотом-дебютантом «Дакара».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Пуна (ATP). 1/4 финала. Ивашко играет с Веселы, Герасимов против Ву Квона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика