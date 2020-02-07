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Джозеф Морруо: «С удовольствием сел бы за руль трактора «Беларус»
07.02.2020 14:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Канадский защитник минского
– Хотел бы попутешествовать по Беларуси?
– Конечно. Минск – самый большой город, но есть же и другие. Хотя названий не знаю, надо посмотреть на карте. Жаль, что у меня не так много времени на подобные поездки. Вообще в курсе, что в вашей стране производят известные тракторы «Беларус». Их продают даже в Канаде. Я же говорю, что вырос на ферме, в окружении тракторов, так что научился их водить.
– Хотел бы поездить на «Беларусе»?
– О да! С большим удовольствием сел бы за руль этой машины. Может, даже купил бы ее, – сказал Морроу.
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Канадский защитник минского «Динамо» Джозеф Морроу рассказал о том, что хотел бы сделать в нашей стране.
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