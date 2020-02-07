Джозеф Морруо: «С удовольствием сел бы за руль трактора «Беларус»

Источник материала: Tribuna.com

Канадский защитник минского Джозеф Морроу рассказал о том, что хотел бы сделать в нашей стране.

– Хотел бы попутешествовать по Беларуси?

– Конечно. Минск – самый большой город, но есть же и другие. Хотя названий не знаю, надо посмотреть на карте. Жаль, что у меня не так много времени на подобные поездки. Вообще в курсе, что в вашей стране производят известные тракторы «Беларус». Их продают даже в Канаде. Я же говорю, что вырос на ферме, в окружении тракторов, так что научился их водить.

– Хотел бы поездить на «Беларусе»?

– О да! С большим удовольствием сел бы за руль этой машины. Может, даже купил бы ее, – сказал Морроу.